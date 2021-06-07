Sevindikli doğası gönüllülerin elleriyle temizlendi

Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Körfez Belediyesi ve gönüllü çevreciler Sevindikli Göleti çevresinde temizlik yaptı.

Körfez Belediyesi ve çevre gönüllüleri, Sevindikli Göleti çevresinde çevre temizliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere, küçüklere bu sorumluluğu benimsetmek için düzenlenen etkinliğe STK’lar da destek verdi. Genci-yaşlısı çok sayıda çevre gönüllüsünün katıldığı etkinlikte renkli görüntüler de oluştu.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Çevreyi korumak bize verilen emanete sahip çıkmaktır. Vatandaşlardan ricamız çevreyi de kendi evleri gibi görmeleri ve rastgele atmak yerine en yakın çöp kutusuna atıklarını bırakmaları” ifadelerini kullandı.

Çevreciler de Körfez Belediyesi’ne etkinlikten dolayı teşekkür etti.