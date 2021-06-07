banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Sevindikli doğası gönüllülerin elleriyle temizlendi

Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Körfez Belediyesi ve gönüllü çevreciler Sevindikli Göleti çevresinde temizlik yaptı.

KOCAELİ 07.06.2021, 17:57
Sevindikli doğası gönüllülerin elleriyle temizlendi

Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Körfez Belediyesi ve gönüllü çevreciler Sevindikli Göleti çevresinde temizlik yaptı.

Körfez Belediyesi ve çevre gönüllüleri, Sevindikli Göleti çevresinde çevre temizliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere, küçüklere bu sorumluluğu benimsetmek için düzenlenen etkinliğe STK’lar da destek verdi. Genci-yaşlısı çok sayıda çevre gönüllüsünün katıldığı etkinlikte renkli görüntüler de oluştu.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Çevreyi korumak bize verilen emanete sahip çıkmaktır. Vatandaşlardan ricamız çevreyi de kendi evleri gibi görmeleri ve rastgele atmak yerine en yakın çöp kutusuna atıklarını bırakmaları” ifadelerini kullandı.

Çevreciler de Körfez Belediyesi’ne etkinlikten dolayı teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur