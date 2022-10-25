Sevilen aile hekimi kansere yenildi

Kocaeli’de aile hekimi olarak görev yapan 50 yaşındaki Hülya Tübek, kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kartepe Ataevler Mahallesi Özgürlük Caddesi’nde yaşayan ve İzmit Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Hülya Tübek, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu. Hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Tübek, sağlık camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.