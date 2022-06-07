"Sevgili Yönetmenim" oyunu ilgiyle izlendi

Kartepe Belediyesi ve Engelliler Birlik Federasyonu tarafından yetişkinlere yönelik sahnelenen "Sevgili Yönetmenim" adlı tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Yazan ve Yöneten Hasan Yasal’ın sahnelediği “Sevgili Yönetmenim” tiyatro gösterisinde; Hasan Yasal, Onur Yusuf Sat, Tuba Örer, Halit Ünver (konuk oyuncu), Ahmet Bayram, Jülide Baba, Nurdoğan Tuncel, Mehmet Ali Kansu, Serhat Ünal, Neslihan Araçlı, Büşra Derviş, Oğuzhan Delice, Ömer Arar, Burakcan Akın yeteneklerini sahneledi.

Tiyatro gösterisi sonrasında söz alan Hasan Yasal, "Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Aralık ayında başladığımız sezona Kartepe ile final yaptık. Burada mezun ettiğim öğrencilerimizle birlikte sahne aldık. Kartepe’den son derece memnun ayrılıyoruz. Tiyatro Nikomedya içerisinden usta isimler çıkmaktadır. Onların başarısı bizlere güven vermektedir" dedi.

Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi, "Sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman mücadeleye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her zaman birlik içerisinde olacağız" diye konuştu.