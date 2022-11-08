"Sevgili Doktor" tiyatro oyunu kahkaha dolu anlar yaşatacak

Gölcük Belediyesi’nin tiyatro etkinlikleri çerçevesinde 11 Kasım Cuma günü sahnelenecek "Sevgili Doktor" adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Düzenlediği ücretsiz tiyatro etkinlikleri ile vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatan Gölcük Belediyesi, son olarak "Sevgili Doktor" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Komedi türündeki tek perdelik oyun, 11 Kasım Cuma Günü saat 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Gölcüklülere eğlenceli bir akşam yaşatacak.

Kalabalığın arasında bir yazarın kalemiyle hayat bulan oyun, insanların hikayesini konu alıyor. Oyun, Anton Çehov’un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazılan bir eser. İlk kez 27 Kasım 1973’de Broadway’deki Eugene O’Neil Theatre’da sahnelenen oyun, sahnelendiği dönemde seyirciler tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı. Oyun; insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, ezen-ezilen ilişkileri ile sitem sorununa mizahi bir dille yaklaşıyor.