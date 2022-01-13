Sepetçiler Köyü çok amaçlı parka kavuştu

İzmit Sepetçiler Köyü’ndeki çok amaçlı parkın yapımı tamamlandı. Köyde yaşayan vatandaşlar parktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

İzmit Sepetçiler Köyü’nde toplamda 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen çok amaçlı parkta çalışmalar tamamlandı. Köy sakinleri 70 yıldır böyle bir parka ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, memnuniyetlerini belirtti ve Büyükşehir’e teşekkür etti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocuklar için 136 metrekare alan üzerine oyun grubu kurdu. Parkta gençler de unutulmadı. Eğlenebilecekleri 52 metrekare tek potalı bir basketbol sahası yapıldı, potanın çevresi 160 metre uzunluğunda panel çitle kaplandı. Projede 2 bin metrekare alan üzerine 80 metre taş duvar imal edildi.

Vatandaşların rahatça yürüyebileceği 700 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Sağlıklı bir yaşam için fitness spor aletleri de unutulmadı. Aydınlatma direkleri dikildi ve 3 adet Japon çatılı kamelyanın montajı yapıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlanarak, park yeşil alana kavuşturuldu.

“Yapanlardan Allah razı olsun”

Sepetçiler Köyünde yaşayan Salih Çorap, memnuniyetini dile getirerek, “70 yıldır burada yaşıyorum bu park bizim için de güzel oldu. Köyümüzün böyle bir parka ihtiyacı vardı. Arkadaşlar çocuklarını getiriyorlar, gençlerimiz vakit geçiyorlar, bizler de spor aletlerinden faydalanıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.