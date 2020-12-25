Sepetçi dolgu alanına bin 600 ağaç dikilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sepetçi dolgu sahasında ağaçlandırma çalışması yapıyor. Çalışma kapsamında belirlenen alana bin 600 ağaç dikilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Döküm sahası olarak kullanılan Sepetçi dolgu alanında ağaçlandırma çalışması başladı.

Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolgu alanlarını yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Sepetçi dolgu alanında çukur açma çalışmalarını tamamladı.

İzmit Sepetçi dolgu alanına ekipler tarafından bin 600 adet ağaç dikilecek. Sepetçi dolgu sahasına dikilen bin 600 ağacın bin 200’ü meşe, 400’ü ise Toros sediri olacak. Dikilecek fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.