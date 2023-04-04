Selçuklu mimarisinden izler taşıyan cami ibadete açıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği Kartepe İstasyon Cami hizmete başladı. Selçuklu ve çağdaş mimari özelliğinin yansıtıldığı cami, ahşap malzemelerle bezendi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde İstasyon Cami ibadete açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan, bin 25 metrekare namaz kılma alanına sahip olan camide, üst katıyla birlikte aynı anda 2 bin kişi ibadet edebilecek. Belediye ekiplerince, caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon çatı malzemesi, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlandı, dış cephe kaplaması yapıldı. Caminin işçiliği mahalle halkı ve cami derneği tarafından karşılandı. Selçuklu ve çağdaş mimari özelliğinin yansıtıldığı cami, ahşap minber, ahşap kaplama mihrap ve nakışlarla bezenerek güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Vatandaşlar memnun kaldı

Başkan Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İstasyon Merkez Cami’de incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İstasyon Mahalle Muhtarı Şerif Tezcan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, imkanlar çerçevesinde ibadethanelerin onarımına ve yapımına destek sağladıklarını belirtti. Kartepe’nin şık ve estetik bir camiye kavuştuğunu ifade eden Başkan Büyükakın, caminin Ramazan ayında ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.