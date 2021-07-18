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Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve trafik polisleri, İzmit Sekapark içerisinde yayaların bulunduğu yollara girerek, kaza riski oluşturan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştiriyor.

KOCAELİ 18.07.2021, 10:12
Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve trafik polisleri, İzmit Sekapark içerisinde yayaların bulunduğu yollara girerek, kaza riski oluşturan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sekapark’ın giriş çıkışları ve birçok noktasında da motosiklet kullanımının yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları bulunmasına rağmen motosikletlerini kullanmaya devam eden sürücülere ceza yazılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve trafik polisleri, gündüz ve akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Birçok motosiklet sürücüsünün Sekapark’a girişini engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, park içerisinde tespit ettikleri motosikletliler hakkında yasal işlem gerçekleştiriyor. Kurala uymayan sürücülere 427 TL para cezası uygulanıyor.
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