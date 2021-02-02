Seka Park kaykay pisti yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park’ta yer alan kaykay pistinde yenileme çalışmalarına başladı.

Dünyanın en büyük kent parklarından biri olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park, vatandaşların en uğrak yerlerinden biri. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken Seka Park’ta periyodik olarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda gençlerin en çok ilgisini çeken Seka Park kaykay pistinde yenileme çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında pistin eskiyen aksamları söküldü. Sökülen kaykay pistinin aksamları yenileriyle değiştirildi. Yenileme çalışması süresince kaykay pisti kullanılamayacak.