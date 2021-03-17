Seka Park kaykay pisti yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yenilenen Seka Park kaykay pisti, gençlerin uğrak yeri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park’ta, periyodik olarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Seka Park kaykay pistinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yenileme çalışması yapıldı. Pistin eskiyen aksamları söküldü ve eski yüzey malzemesi kaldırıldı. Kullanılan malzemelerin çürümüş kısımları da değiştirildi. Çelik konstrüksiyon üzerinde işlevini yitirmiş parçalar yenisiyle değiştirilip, boyaları yapıldı. Yüzey malzemeleri ekipler tarafından zımparalanarak verniklendi. Parkurlar üzerinde çeşitli noktalara CNC atölyesinde yapılan çeşitli grafik çalışmalar eklendi.

Pistin yenilenmesini sevinçle karşıladıklarını belirten İrem Keskin, "Çocukluğumdan beri paten kayıyorum. Buranın tadilattan geçmesi bizi çok sevindirdi. Küçük yaşımdan beri bu sporu yaptığım için birçok şehirdeki kaykay pistlerini gezdim. Hiçbiri buradaki pist gibi değildi. Burası çok güzel tasarlanmış, atlayış açıları hesaplanarak yapılmış bir parkur. Zamanla kullanımdan dolayı aşınmalar olmuştu. Şimdi yenilendi ve çok güzel oldu. Türkiye’nin parmakla gösterilen bir parkı oldu" dedi.

Türkiye’deki yarışmalara burada hazırlandığını belirten kaykay sporcusu Caner Sap ise "Bu pist ile ilk kez kurulduğu tarih olan 2006 yılında tanıştım. 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’de yarışmalar oldu. İkisinde de Türkiye üçüncülüğü aldım. O yarışmalara bu parkta hazırlandım. Parkımızda ciddi bir yenilenme oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.