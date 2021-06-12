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Şehitlikler çiçek açtı

İl genelindeki tüm şehitliklerde bakım ve temizlik çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir mezarlarını da çiçeklendirdi.

KOCAELİ 12.06.2021, 13:27
Şehitlikler çiçek açtı

İl genelindeki tüm şehitliklerde bakım ve temizlik çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir mezarlarını da çiçeklendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü, Bağçeşme Namazgah Şehitliği ve Kocaeli genelindeki tüm şehit mezarlarının bakımını ve çiçeklendirmesini yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak başlatılan çalışma ile Gebze’den Kartepe’ye, Karamürsel’den Kandıra’ya tüm ilçelerde bulunan şehit mezarlığı bakımları, çiçeklendirmeleri, mermerlerinin yenilenmesi düzenli olarak yapılıyor. Özellikle çiçek ekim mevsiminde tüm şehit mezarları rengarenk çiçeklerle donatıldı. Şehitliği ziyaret eden şehit yakınları da, yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.
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