Şehir Tiyatroları, Kocaeli’yi Türkiye’de temsil ediyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Radyo-yu Hümayun oyunuyla sahne alacak.

Kocaeli’de sanatseverleri birçok farklı oyunda bir araya getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları, ülke genelindeki festivallere de katılıyor. Daha önce İKSV, Adana, Bursa, İstanbul DasDas, Ankara gibi illerde sevilen oyunları sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz günlerde Denizli’de Kılıçarslan oyununu sahnelemişti. Şimdi ise 3-13 Haziran tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, Radyo-yu Hümayun adlı oyunu ile seyirci karşısına çıkacak.

9 Haziran’da sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 34. Uluslararası Tiyatro Festivali, 3-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birçok tiyatro ekibinin bir araya geldiği festivalde Kocaeli Şehir Tiyatroları da, 9 Haziran tarihinde Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Radyo-yu Hümayun oyunuyla sanatseverlerle buluşacak.