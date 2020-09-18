banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Çiftçiler hazine buldu
Çiftçiler hazine buldu
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN ÜSTLENDİĞİ KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI YAPIMI İŞLERİYLE İLGİLİ İHALEYİ KAZANAN FİRMA BELLİ OLDU.

KOCAELİ 18.09.2020, 12:36
2
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapımı işleriyle ilgili ihaleyi kazanan firma belli oldu.

Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ihalesi bugün yapıldı, 4 firma teklif verdi. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesi Ankara’da gerçekleşti. Yaklaşık maliyeti 323 Milyon 491 bin 722,16 TL olarak belirlenen proje için ihalede 4 firma teklif verdi. İhalede verilen en uygun teklif 284 milyon TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapacağı yatırımlar için kaynak yaratmaya devam ediyor. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devrederek 300 Milyon TL’lik kaynağı elinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce de yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devretti.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378