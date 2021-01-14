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Şehir hafızasına yeni bir katkı: ’Kocaeli Ansiklopedisi’

Kocaeli Tarihi Sempozyumlarıyla kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir, Kocaeli Ansiklopedisi ile şehir tarihçiliğine damga vurmaya hazırlanıyor.

KOCAELİ 14.01.2021, 14:50
Şehir hafızasına yeni bir katkı: ’Kocaeli Ansiklopedisi’

Kocaeli Tarihi Sempozyumlarıyla kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir, Kocaeli Ansiklopedisi ile şehir tarihçiliğine damga vurmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘dününü bilmeyenler geleceğini şekillendirmez’ anlayışından yola çıkarak kent tarihi için önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Türkiye’de şehir tarihçiliğine yön vermesi beklenen ‘’Kocaeli Ansiklopedisi’’ için ilk adımlar atılıyor. Kocaeli Tarihi Sempozyumlarıyla başlayan süreçte kadim şehir Kocaeli’nin dününe ve bugününe ışık tutacak çalışmalar dizisi Kocaeli Ansiklopedisi’yle taçlandırılıyor. Türkiye’deki şehir tarihçiliğinin temel taşı olacak bu çalışma, sadece akademik çevrelerin değil, Kocaeli’nde yaşayan hemen herkesin doğrudan katkılarıyla yapılacak.

Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması beklenen projenin yürütme ve danışma kurulunda önde gelen tarihçi ve akademisyenler yer alıyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Yerel Kültür Platformu da projeye destek veren kurumlar arasında yer alıyor. Üstelik baştan sona kamuoyunun bilgilendirilmesi suretiyle yapılacak çalışmada bu alanda uzman tarihçi ve akademisyenler, Kocaeli Ansiklopedisi’ni yine Kocaeli’nde yaşayanlarla beraber yazacak. Projenin geldiği nokta, yapılacak çalışmalar ve eserlerin değerlendirilmesi noktasında düzenlenen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ile danışma ve yürütme kurulunda yer alan akademisyen ve tarihçiler bir araya geldi. Toplantıda projenin yol haritası çizildi.

2014 yılından bu yana Türkiye’nin en uzun soluklu tarih sempozyumlarını hayata geçirerek, Kocaeli şehir tarihçiliğinin temellerini atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilginin en büyük zenginlik olduğu anlayışından yola çıkarak Kocaeli Ansiklopedisi’ni hayata geçiriyor. Kocaeli’nde yapılacak ansiklopedik çalışma şehir tarihçiliği alanında mihenk taşı olacağı gibi, diğer illere de ilham verecek.

Büyükşehir’in düzenlediği Servetiye Cephesi Ve Kocaeli Tarihi Kültür Sempozyumu’nda şehir ansiklopedileri çalıştayı yapıldı. Sempozyumun 3. gününde düzenlenen Kocaeli Ansiklopedisi Çalıştayı’nda, Türkiye’ deki bakanlıklar nezdinle yürütülen ansiklopedilerde görev almış akademisyenler ve tarihçilerle, kentin tarihinde söz sahibi olan isimler hazır bulunmuştu. Geniş katılımlı çalıştayda Türkiye’de en yetkin akademisyenlerle konu detaylı olarak incelendi. Çalıştayda ortaya atılan fikirler Büyükşehir’in Kocaeli Ansiklopedisi çalışmalarına yön verdi ve elde bulunan bilgilerin projeye nasıl yansıtılacağını şekillendirdi. Kocaeli Ansiklopedisi’ni hayata geçirecek çekirdek kadronun görüş alışverişinde bulunduğu çalıştaydan bugüne geçen zamanda ansiklopedinin temle argümanları ve altlığı oluşturuldu, ardından yapılan toplantıyla proje start aldı.

İlk aşamada yaklaşık 2 bin madde ve 4 cilt olması planlanan Kocaeli Ansiklopedisi’nin kapsamı, akademik çevre ve Kocaeli’de yaşayanların yapacağı katkılarla daha genişleyebilecek. ‘’Nahiye, kasaba, şehirler’’, ‘’şehre mal olmuş cadde ve sokaklar’’, ‘’Kandıra yoğurdu, Hereke halısı, Karamürsel sepeti, türkü, tatlı, pişmaniye, simit gibi yerel ürünler’’, ‘’tarihi bina, cami, kule, konak, köprü, mezarlık, sarnıç, han, hamam gibi yerler’’, ‘’tatil yöreleri ve turizm alanları’’ ile kent tarihine spor, siyaset, sanayi alanında damga vurmuş isimlerin yer alacağı Kocaeli Ansiklopedisi’nde Kocaeli’den bahseden seyyahlar ve eserlerine de yer verilecek. Kocaeli’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan yerel basın da, geçmişte ve günümüzde yayın yapan dergi, gazete, televizyon gibi yazılı ve görsel medya kuruluşlarla ansiklopedide yer bulacak.
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