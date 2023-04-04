SEDAŞ toplantısında güncel mevzuat bilgilendirmeleri masaya yatırıldı
SEDAŞ'IN, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) VE ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI (ETO) BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA GÜNCEL MEVZUAT BİLGİLENDİRMELERİ VE SÜREÇLERE İLİŞKİN ADIMLAR ANLATILDI.
SEDAŞ’ın, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) başkanları ile bir araya geldiği toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dağıtım faaliyet bölgesinde yetkili EMO ve ETO başkanlarını teknik eğitim merkezinde yüz yüze yapılan toplantıda misafir etti. SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, SEDAŞ bölge müdürleri ve bölge yöneticilerinin de katıldığı toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.
Abonelik işlemleri, elektrik bağlama aşamaları, usulsüz ve kaçak kullanım hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı toplantıda "yeni bağlantı süreçlerinde kofre kullanımı, yapı bağlantı hattı saha kontrolü, şantiye pano tasarımlarının standartlaştırılması, AG teknik kontrol süreçleri ve elektrik sayaçları" konularında sunum yapıldı. SEDAŞ yöneticileri, müşteri hizmetleri merkezleri süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri ile ilgili detaylı bilgi verdi.