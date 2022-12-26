Sazını alan aşıklar bu kıl çadırda buluştu

Körfez Belediyesi ve KOŞADER tarafından düzenlenen Aşıklar Gecesi’nde türküler söylendi, şiirler okundu.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği (KOŞADER) tarafından düzenlenen Aşıklar Gecesi, Esentepe’de bulunan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı’nda gerçekleştirildi. Sarıkamış Şehitleri’nin de unutulmadığı gecede türküler söylendi, şiirler okundu. Büyük ilgi gören gece Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Aşıklar türküler ve atışmaları ile alkış toplarken, şairler de şiirleri ile geceye renk kattı.

Öte yandan geceye, Osman Nuri Koçak, Aşık Rahim Sağlam, Ozan Serdar Alyakut, Ozan Kadir Akpınar, Ozan Hakkı Alan ve Ozan Zafer Etegül ve sanatseverler katıldı.