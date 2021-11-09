Sazan tutma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi.

Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (KAMADER) ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Sazan Tutma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sapanca Gölü çevresinde 45 kilometrelik alanda düzenlenen yarışmada 11 ilden 161 sporcu, 42 sektörde balık yakalamak için mücadele etti. Yarışma boyunca 8 sazan balığı yakalanırken, bunların toplam ağırlığı 112 kilograma ulaştı. Sazan Tutma Yarışması’na Bursa’dan katılan Avcı Carp Team, yakaladığı 20 kilo 210 gram ağırlığındaki balıkla birinci oldu.

Yakalanan balıklar kilosu ölçüldükten sonra tekrar göle bırakıldı.