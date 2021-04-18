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Şayir’den Bıyık’a pideli gönderme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fırında yaptığı pidelerin başında çekilen videosunda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı etiketleyerek, "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık. Ne dersin, olmuş mu Muzaffer Başkan?" paylaşımını yaptı.

KOCAELİ 18.04.2021, 13:53
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Şayir’den Bıyık’a pideli gönderme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fırında yaptığı pidelerin başında çekilen videosunda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı etiketleyerek, "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık. Ne dersin, olmuş mu Muzaffer Başkan?" paylaşımını yaptı.

İlçede ziyaret ettiği ekmek fırınında, önlük giyerek pide yapan Hamza Şayir, baba mesleği fırıncılık olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı etiketleyerek sosyal medyadan videolu bir mesaj gönderdi. Başkan Şayir, fırında kendi eli ile ürettiği pidelerin başında çekilen videosunda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı etiketleyerek, "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık. Ne dersin, olmuş mu Muzaffer Başkan?" paylaşımı yaptı.

Başkan Bıyık’tan paylaşıma cevap

"Değerli Başkanım Hamza Şayir, #YükselenŞehirDilovası’nda olduğu gibi eminim ki eliniz değdiyse lezzetli ve güzel olmuştur" yanıtını veren Başkan Bıyık’a, "Yine güzel bakıyor, güzel görüyorsunuz başkanım. Darıca için canla başla yaptığınız çalışmalarınızı takdir ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum" yanıtı veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in bu paylaşımları beğeni ile takip edildi.
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