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“Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası yaralı hayvanlara umut olmaya başladı.

KOCAELİ 23.10.2021, 11:06
“Şanslı” ilk adımlarını atmaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası yaralı hayvanlara umut olmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na dönüştürülen Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, geçirdiği bir kaza sebebiyle kısmi felç kalan kediye umut oldu. Atölyede yürüteç takılan ve arka ayaklarını hareket ettiremeyen ve fizik tedavisi süren kediye, Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından yapılan yarışma ile “Şanslı” adı verildi. Şanslı adlı kedi, uygulanan tedavinin ardından arka ayaklarıyla da ilk adımlarını atmaya başladı.

Yaralı kedinin tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Veteriner Hekim Koray Özgür, “Sessiz dostlarımıza mutlu bir hayat sunmak için çalışıyoruz. Açılış öncesi getirilen kedimizin 20 günlük bir tedavi süreci oldu. Kendi imkânlarımızla yaptığımız yürüteç ve destek uygulamalarıyla dostumuzun daha mutlu bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlığına kavuşmak üzere” dedi.

Kasabanın sokak hayvanları için bir kurtuluş olduğunu ifade eden veteriner Özgür, “Kedimiz bize geldiğinde kısmi bir felci vardı. Arka bacakları tutmuyor, yürümekte zorluk çekiyordu. Biz hemen hafif malzemelerden yürütecimizi yaptık. Ardından fizik tedavi uygulamalarımız başladı. Yürütece ihtiyacı olmayacak duruma gelene kadar fizik tedavimiz devam edecek. Bu süreçten sonra kas ve iskelet sistemini destekleyici uygulamalarımız olacak. Yürüteçle fizik tedavisine devam edeceğiz” diye konuştu.

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