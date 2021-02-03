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SANKON yabancı ülkelerle temaslarını sürdürüyor

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yabancı ülkelerle sürdürdüğü temasları kapsamında, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo ile bir araya geldi.

KOCAELİ 03.02.2021, 14:54
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SANKON yabancı ülkelerle temaslarını sürdürüyor

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yabancı ülkelerle sürdürdüğü temasları kapsamında, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo ile bir araya geldi.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu, yabancı ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu İran Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti, İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ağırladı. Görüşmede SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun sektörlerden sorumlu başkan yardımcıları ve İran Ankara Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Cevahiroğlu, Türkiye ile İran arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, “İki ülke arasında ki ilişkilerimiz çok güçlüdür. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile İran arasında ki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya hazırız” dedi.

Türkiye ve İran’ın dost ülkeler olduğunu belirten İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ise, “Her iki ülke tarihten bu yana dost ve müttefik devletlerdir. İki ülke arasında ticari ilişkilerimiz güçlüdür ve var olan ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız“ diye konuştu.

Öte yandan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezini ziyaret ederek iş adamları ve iş kadınları ile buluştu. Ziyarette, konuşan Büyükelçi Elizabeth K. Kiondo, Tanzanya’nın yatırım olanakları ile ilgili bilgiler verdi. “Tanzanya devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz” ifadelerine yer veren Elizabeth K. Kiondo, “Son yıllarda Türk şirketleri Tanzanya’ya ilgi gösteriyor ve biz bu durumdan memnunuz. İnanıyorum ki SANKON kuruluşunun öncülüğünde Türkiye ile Tanzanya arasında ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlenecektir” şeklinde konuştu.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “Öncelikle kuruluşumuzun merkezine yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ederim. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Tanzanya arasında ki ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Tanzanya devleti Doğu Afrika ülkeleri arasında konum itibari ile önemli bir yere sahiptir. SANKON üyesi şirketler olarak Tanzanya devletinin kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazırız. SANKON kuruluşu olarak en kısa zamanda Tanzanya devletine bir ziyaret gerçekleştirmek isteriz” ifadelerine yer verdi.
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