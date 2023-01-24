Sanat ve eğlence atölyeleri çocuk sesleriyle açıldı

Kocaeli’de çocuklar tatilin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kendileri için hazırladığı sanat ve eğlence atölyelerine akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde, ilkokul öğrencileri için düzenlenen sanat ve eğlence atölyeleri tatilin ilk haftasında başladı. Sanat ve eğlence atölyeleri Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, İzmit’te ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde eş zamanlı olarak başladı. 6-13 yaş arasındaki ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte etkinliklerin başlamasından kısa bir süre önce Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ile Kocaeli Kongre Merkezi’ne geldi. Her iki kültür merkezinde şarkılarla karşılanan minikler, kendileri için hazırlanan atölyelerdeki aktivitelere katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki atölye etkinlikleri merkezin içinde yer alan Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında gerçekleştirildi.

Birbirinden eğlenceli aktiviteler yapıldı

Öğrenciler, Kongre Merkezi’ndeki salonlarda ilk gün içinde panç yapımı, ağaç dilimi boyama, makrome anahtarlık, kağıt kıvırmadan tablo yapımı, cam altı resim, kaşık kukla ve ıhlamur baskı etkinliklerine katıldı. Ayrıca Selim Sırrı Paşa Salonu’nda köy seyirlik oyunlarını, Çoban Mustafa Paşa Salonu’nda ise Türk Dünyası Çocuk Oyunlarını izleyen çocuklar, masal mühür ile masal sikke atölyesinde hayal dünyalarından kendileri adına betimledikleri mühür ve sikkelerini yaptı. Günün en eğlenceli aktivitelerinden birine ise ‘Mutfak Atölyesi’ ev sahipliği yaptı. Burada ekmek ve limonata yapımını öğrenen öğrenciler, yaptıkları ekmekleri yedi. Atölye etkinliklerinin yanı sıra, Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde çömlek, kahve yapımı, ebru, ayraç-tezhip yapımı, tohum topu yapımı, çanta yapımı, bileklik yapımı gibi stantlar yer aldı. Yine fuaye alanında konservatuvar öğrencileri, kurulan performans sahnesinde eğitmenleriyle birlikte performanslarını sergiledi. Konservatuvar öğrencilerinin başarılı performansı alkışlarla karşılandı.

Anneler kahve keyfi yaptı

Öte yandan, çocuklarını sanat ve eğlence atölyelerine getiren veliler, kahve keyfi yaptı. Kahve Yapımı Atölyesi’ne konuk olan anneler hem çocuklarını izledi hem de kahvelerini içti.

Gebze’de çocukların ara tatil keyfi

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki sanat ve eğlence atölyeleri de neşeli anlara sahne oldu. Gebzeli çocuklar, etkinliklerin ilk gününde saksı boyama ve makrome anahtarlık atölyelerinde boyama yaparak, anahtarlık yapımını öğrendi. Türkülerle Tanışıyorum Atölyesi’nde çocuk türküleri ile tanışan öğrenciler, “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” filmini de birlikte izledi.