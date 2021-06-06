Sanat Akademisi’nin duvarları renkleniyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nin duvarları, gençlerin seveceği şekilde rengarenk boyanıyor.

Yetenek Taraması ile birçok yetenekli çocuğun ve gencin keşfedilip, sanat yolunda ilk adımlarını atacağı Sanat Akademisi’nin hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Paşa Kültür Merkezi’ni Sanat Akademisi’ne dönüştüren İzmit Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Duvar boyamaları ile gençlerin ve çocukların içini açacak tasarımları akademiyle buluşturan ressam Ecaterina Nicolau ile Cemile Dinçer gün boyu çalışmaya devam etti. Ressamlar, piyano, gitar, saz, sol anahtarı gibi birçok simgeyle duvarları sanatla buluşturdu.