Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü yeni döneme başlıyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamamlandı.

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, yeni döneme "merhaba" demeye hazırlanıyor. Seçmelerin tamamlandığı Tiyatro Bölümü için toplamda 92 aday yeteneklerini sergilerken, başarılı olan kursiyerlerin listesi açıklandı. Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde gerçekleşen seçmelerde adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verildi. Monologları sergileyerek yeteneklerini ortaya koyan gençler, seçici kurul puanlamaları ile İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaya hak kazandı.