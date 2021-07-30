banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı

Şampiyonluk kupası Kartepe’de

TFF 2. Ligi Play-Off maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluk kupası Kartepe’de taraftarla buluştu.

KOCAELİ 30.07.2021, 09:28
Şampiyonluk kupası Kartepe’de
banner502

TFF 2. Ligi Play-Off maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluk kupası Kartepe’de taraftarla buluştu.

Kocaelispor ve Taraftar Grubu Hodri Meydan’ın koordinesiyle şehir turuna çıkarılan şampiyonluk kupası, Kartepe Kent Meydanı’nda coşkuyla karşılandı. Şampiyonluk kupasıyla birlikte Kartepe Kent Meydanı’na gelen taraftarları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman karşıladı.

"Kocaelispor hak ettiği yerde olacak"

"Her zaman yanınızdayız" diyen Başkan Kocaman, "İnşallah eski günlerimize döneceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kocaelispor’umuz hak ettiği yere gelecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Yeşil-siyah renklere gönül verenler her zaman bir arada olacağız" dedi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501