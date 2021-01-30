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Salgın için merak edilen sorular cevap buldu

KOÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Başyiğit, korona virüse yakalanan kronik hastaların kullandıkları ilaçları bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Doktorları kesmediği sürece rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaçları kesmemeli. İlaçları bırakmaları hastalığın kontrolden çıkmasına sebep olabilir" dedi.

KOCAELİ 30.01.2021, 11:15
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Salgın için merak edilen sorular cevap buldu

KOÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Başyiğit, korona virüse yakalanan kronik hastaların kullandıkları ilaçları bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Doktorları kesmediği sürece rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaçları kesmemeli. İlaçları bırakmaları hastalığın kontrolden çıkmasına sebep olabilir" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Başyiğit, Covid-19 salgını sebebiyle merak edilen soruları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için cevapladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına açıklamada bulunan Prof. Dr. Başyiğit, hastalığın belirtileri, tedavi ve tedavi sonrasındaki süreci değerlendirdi.

"Aşı olmalarını öneriyoruz"

Salgında risk grubunda 65 yaş üstü ve kronik hastaların olduğuna dikkat çeken Başyiğit, "Covid-19 solunum hastalığı, bu yüzden en tehlikeli grup içerisinde bağışıklık sistemi düşük insanlar yer alıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar bu hastalığa karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bu grup içerisinde yer alan insanların tedbirlere uymaları özellikle önem arz ediyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami düzeyde dikkat etmeli. Bu insanlar kalabalık ortamda bulunmamaları çok önemli. Ülkemizde covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı. Bu grup içerisinde yer alan insanları aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.

"Şiddetli nefes darlığı şikayeti"

Tedavi sürecinin hastalık için önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Başyiğit, "Bu hastalıkta doktorun verdiği tedavi yönetimine kesinlikle uyulması gerekiyor. Pozitif olan hasta ile aynı evde bulunanlar kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Tedavi süresince pozitif olan hasta veya yakınlarında oluşabilecek şiddetli nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde de bir an evvel doktora başvurulması gerekiyor" diye konuştu.

"İzolasyonun önemi"

Evde tedavi gören hafif hastalarında izolasyona önem vermesi gerektiğini ifade eden Başyiğit, "Hastalığı hafif şekilde ilerleyen ve tedavi süreci evde devam eden hastalar da izolasyon kurallarına uymalı. Tedavi süreçlerini aksatmaması gerekiyor. Bu süreçte hastaların sigara ve alkolden uzak durmalarını, dengeli bir şekilde beslenmeleri, uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Hastalık hafif ilerliyormuş gibi gözükse de ilerleyen süreçte oluşabilecek şiddetli nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde de bir an evvel doktora başvurulması gerekiyor" dedi.

Hastalık sonrası da bazı şikayetlerin olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Başyiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"Kronik hastalar Covid-19’a yakaladıklarında doktorları kesmediği sürece rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaçları kesmemeli. İlaçları bırakmaları hastalığın kontrolden çıkmasına sebep olabilir. Bu yüzden doktorlar söylemedikleri sürece hastaların ilaçlarına devam etmesi gerekiyor. Covid-19 hastalığını atlatan vatandaşların 6 ila 8 hafta sonra nefes egzersizleri yapmalarını öneriyoruz. Bu egzersizlerin yanında yürüyüş ve spor yapılmalı. Hastalık sonrası devam eden şikayetler olabiliyor. Biz bu şikayetleri araştırmak için Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bir bölüm oluşturduk. Buraya başvuran hastalarımızı da spor ve nefes egzersizleri yapmalarını öneriyoruz. Bunun yanında devam eden şikayetleri değerlendirerek solunum rehabilitasyonu öneriyoruz. Solunum rehabilitasyonu iyi beslenme ve iyileşme sürecini hızlandıran bir tedavi yöntemi. Bu süreçte gösterdiğimiz nefes egzersizlerini vatandaşlarımız evlerinde de yapabilir. Doğru nefes alma tekniklerini içeriyor"
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