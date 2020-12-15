Salgın döneminde anneler için çevrimiçi egzersiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında evlerinden çıkamayan anneler için çevrimiçi spor egzersizleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Anne Şehir’ projesi salgın süresinde annelerin yanında olmaya devam ediyor. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum için yapılan proje kapsamında, evlerinden çıkamayan anneler için çevrimiçi spor egzersizleri başladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında salgının başladığı ilk günden itibaren anneler için çeşitli etkinlikler yapılmıştı. Sosyal medya kanallarından Covid-19 ile ilgili bilgilendirme videoları başta olmak üzere birçok konuda destek verilmişti. Kadınlara desteği daha etkili bir şekilde devam ettirmek için ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında çevrimiçi spor egzersizlerine başlandı.

Günün belirli saatlerinde verilen çevrimiçi spor egzersizlerine katılmak için internet adresi üzerinden kayıt yaptırmak yeterli. Kişilerin fiziksel özelliklerine göre oluşturulan gruplara özel olarak hazırlanan egzersiz planıyla antrenörler eşliğinde pilates ve aerobik egzersizleri yaptırılıyor. 464 katılımcı ile başlayan çevrimiçi egzersizler, sabahları ve akşamları 3’er saat olarak yaptırılıyor.