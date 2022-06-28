"Sahne Senin" ile gençlerden müzik ziyafeti

Körfez Belediyesi, "Sahne Senin" etkinliği ile genç müzisyenleri Körfezlilerle buluşturdu. Kirazlıyalı ve Yarımca sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler müzik ziyafeti verdi.

Gençler yıldızlar altında sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken, dinleyenler de açık havanın keyfini çıkardılar. Kirazlıyalı sahilindeki etkinliğe Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ile birlikte katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gençlerimiz ile birlikte olmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Onların enerjisi, neşesi ve coşkusu bizlere güç veriyor. Projelerimizin merkezine de gençlerimizi aldık. İyi ki varsınız sevgili gençler" dedi.

Kirazlıyalı sahilinin ardından etkinliklerin bir diğer adresi de Yarımca sahili oldu. Burada da Grup Bipolar sevilen şarkıları seslendirdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde izleyenler de telefon ışıkları ile şarkılara eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.