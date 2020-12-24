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Sahiplendirilen hayvanlar yeni yuvalarında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 24.12.2020, 13:35
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Sahiplendirilen hayvanlar yeni yuvalarında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit-Kandıra yolu üzerinde ve Gebze’de bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaların yanı sıra onlara sıcak yuvalar buluyor. Merkezde tedavi ve aşı uygulamaları yapılan sokak hayvanları ‘Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ kapsamında sahiplendirme çalışması yapılıyor.

Remzi ve Yıldız Gözgören çifti çocukları olunca bir köpek sahibi olmak istediler. O dönem evlerinde hırsız girmesiyle birlikte bu istekleri daha da arttı. Güvenlik açısından bir köpeğin varlığının kendilerini daha rahat hissettireceğini düşünen çift, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ameliyattan yeni çıkmış olan ve zor durumda bulunan köpeği sahiplenen Gözgören çifti, ailelerinin yeni üyesine “Köpük” ismini verdiler.

Yıkanıp temizlenen Köpük, tedavileri yapıldıktan sonra aileye teslim edildi. Zamanla yeni evine alışan ve evdeki çocuklarla oynamaya başlayan köpük yeni yaşamından oldukça memnun. 2014 senesinde sahiplendikleri Köpük’ün çok duygusal ve hassas olduğunu söyleyen Yıldız Gözgören, “ Biz Köpük’e, Köpük de bize çok alıştı. Eşimin beli kırıldı. Benim yanımdan ayrılmayan, ayağımın dibinde yatan Köpük, o süreçte eşimin yatağının altında yattı. Ayağa kalkana kadar benim yanıma gelmedi. Eşim ilk ayağa kalktığı zaman öyle bir sevindi ki evdekiler ağlayacaktı. O kadar seçicidir ki oyun istediği zaman küçük oğluma, korktuğu zaman büyük oğluma, acıkıyorsa bana, gezmek istiyorsa babamızın yanına gider” dedi.

Her insanın bir hayvan sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Yıldız Gözgören, “Köpük bizim evimizin bir parçası ve bir evladımız gibi. Hayvan sevgisini herkesin, özellikle de çocukların hissetmesi gereken bir duygu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde çok güzel köpekler var. Bu küçük dostlarımız kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Ben bize bu imkanı verdiği ve tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Altı yıldır arayıp sorarlar. Durumu hakkında bilgi alırlar.Sokak hayvanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle güvende” diye konuştu.

Emekli zabıta komiseri Esat Turhanda köy alanının dışında kalan bir yerde temin ettiği arazinin güvenliği için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bir köpek sahiplendi. Dört yıldır baktığı köpeğinden çok memnun olan Turhan, “Köpeğim benim torunum gibi oldu. Ona çok alıştım. Arazide devriye atmaya başladı. Köpeği sahiplendikten sonra o köpeğe sevgi ve şefkat göstermezsen köpek zaten durmaz, kaçar. Çocuklarım geldiği zaman bizden fazla onunla ilgileniyorlar. Sevgiden mahrum olmadığı için köpeğimiz de bize çok sadık. Bize bu hizmeti sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kandıra solaklar yolu üzerinde ve Gebze’de bulunan sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezine başvurabiliyor.
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