Sahiplendiği köpeğin mamasını Büyükşehir karşıladı
SOKAKTAN GÖRÜP SAHİPLENDİĞİ KÖPEĞİ İÇİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MAMA DESTEĞİ İSTEYEN HASAN KAYA’NIN TALEBİ, ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLDİ.
Sokaktan görüp sahiplendiği köpeği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden mama desteği isteyen Hasan Kaya’nın talebi, zabıta ekipleri tarafından yerine getirildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan bedensel engelli 32 yaşındaki Hasan Kaya, evinin bulunduğu sokaktaki bir köpeği sahiplenerek bakmaya başladı. Sahiplendiği köpeğe kendi imkanları ile bakan Kaya, köpeğini yeterince besleyemediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden temin ettikleri mamaları Kaya’nın evine kadar götürerek teslim etti. İstediği mamaların hızlı bir şekilde gelmesine çok mutlu olan Kaya, ekiplere teşekkür etti.
Köpeğinin daha iyi beslenmesi için mama talebinin olduğunu belirten Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini aradığı aynı gün hızlı bir dönüş aldığını belirtti. Mamayı getiren zabıta ekiplerine teşekkür eden Kaya, “Allah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nden razı olsun, tek bir telefonla hemen mamaları getirdi” dedi.
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