Sahillerde 79 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz hafta 79 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Büyükşehir ekipleri, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor.

Geçtiğimiz hafta Cebeci’de 29, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 19, Kerpe’de 6, Sarısu’da 5, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 7 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere toplam 79 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.