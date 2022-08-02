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Sahilde kaybolan çocukları zabıta ekipleri ailelerine kavuşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğu ailesine ulaştırdı.

KOCAELİ 02.08.2022, 11:25
Sahilde kaybolan çocukları zabıta ekipleri ailelerine kavuşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğu ailesine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi Kandıra sahillerinde de düzenli aralıklarla devriye geziyor. Asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf eden ekipler, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Kandıra sahillerinde hafta sonu kaybolan 10 çocuğu bulan zabıta ekipleri, ailelerine kavuşturdu.

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