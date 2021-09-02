Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Değirmendere ile Halıdere arasında başlatılan sahil düzenleme projesi için ilk kazma vuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin yeni gerdanlığı olacak projede çalışmalara başladı. Gölcük Değirmendere ile Halıdere arasında başlatılan sahil düzenleme projesi kapsamında ilk kazma vuruldu. 37 bin 105 metrekare alana sahip alandaki proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olması planlanıyor. Projenin 19 bin metrekarelik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek. Projede vatandaşlar için kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak. Ayrıca vatandaşlar için 76 araçlık otopark yapılacak. Proje kapsamında vatandaşların spor yapabilmeleri için bin 100 metrekarelik spor alanı, 1 adet basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.