Sağlıklı Yaşam Parkı’na yeni yollar yapılıyor

Derince ilçesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı yollar, kaldırımlar ve otopark alanı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 dönümlük Derince eski Askeri Hastane alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı bin 200 metre uzunlukta 3 yol yapılıyor. Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 2 yeni imar yolu açılırken, mevcutta bulunan Medya Caddesi’nin de 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde 14 bin metrekarelik açık otopark ve yol üzerinde de paralel parklanmalar yapılacak.

100 bin metreküp hafriyat kazısı

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yolları, yağmur suyu hattı, kaldırımları ve dekoratif aydınlatma imalatları yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı’nda, kazı dolgu ve hafriyat kazısı çalışmaları tamamlandı. 100 bin metreküp hafriyat kazısı yapılan alanda yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat malzemesi İlimtepe döküm sahasına döküldü.

9 bin ton asfalt serilecek

Sağlıklı Yaşam Parkı’na 12 bin 500 ton plent miks temel, 9 bin ton da asfalt serimi yapılacak. Bölgede, plent miks temel serim çalışmalarına başlandı. 3 bin metrekare parke, 7 bin 200 metrekare kaldırım, 6 bin 500 metrekare de bordür ile andezit ve beton bordür imalatları yapılacak.

Bin 800 metre yağmur suyu hattı

Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 380 metre uzunlukta 15 metre genişlikte 2 yeni yol yapıldı. Bu kısımda 200 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte taş duvar imalatı da yapılıyor. Bin 800 metre yağmur suyu hattı yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda yağmur suyu hattının ana hattı tamamlandı.