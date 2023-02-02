Sağlık Kent Konutları’na 24 saatte 456 başvuru

Kocaeli’de Sağlık Kent Konutları projesinde 212 dairenin satışı için ilk 24 saatte 456 başvuru yapıldı.

Kocaeli’de Sağlık Kent Konutları’nda kalan 212 daire için 24 saatte 456 başvuru yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük emek harcayan sağlık çalışanları için projelendirdiği konutlara yeterli başvuru olmamıştı. Kalan 212 daire için Yeni Evim Modeliyle satışlara başlandı. Online yapılan başvurularda sağlıkçı olma şartı aranmıyor. Kocaeli’de ikamet eden ve gerekli şartları yerine getiren tüm vatandaşlar başvurabiliyor.

Başvuru şartları

Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde 0,69 kredi oranı ile kredilendirilecek daireler için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Başvuranların Kocaeli’de ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak.

Yeni Evim Konut Finansman modeli

Satışa sunulan konutların kredi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.

Proje detayları

36 bin 93 metrekare alanda hayata geçirilen projede; 69,86 metrekarelik 1+1, 88,05 ila 98 metrekarelik 2+1, 132,05 ila 135,13 metrekarelik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 36 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.