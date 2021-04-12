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Sağlık çalışanları için fidan dikildi

Gebze Belediyesi, pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

KOCAELİ 12.04.2021, 14:24
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Sağlık çalışanları için fidan dikildi

Gebze Belediyesi, pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Gebze Barış Mahallesi’nde sağlık çalışanları için ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Düzenlenen ağaç dikme törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sağlık çalışanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve mahalle muhtarları katıldı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "14 Mart Tıp Bayramında, kahraman sağlık çalışanlarımızın isimlerinin yaşatılacağı bir ağaçlandırma alanı oluşturacağımızın sözünü paylaşmıştım. Bu virüs musibetiyle mücadele ettiğimiz zor günlerimizde fedakarca yanımızda olan, bir nefes olan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin genelinde ağaçlandırma ve yeni park kazandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.
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