Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Derince’de pazar günleri gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına bu hafta sonu Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde devam edildi.

Her hafta pazar günleri farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmaları Derince genelinde devam ediyor. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmalarının bu seferki adresi Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’in katılımıyla gerçekleşen sabah namazı buluşmasına meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Hep birlikte kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden program ikramların ardından tamamlandı.