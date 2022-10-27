Son Dakika
Erzincan’da eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 579 bin dolar, ithalat 257 bin dolar olarak gerçekleşti
Bayburt’ta eylül genel ticaret sistemine göre ihracat 44 dolar, ithalat 3 bin dolar olarak gerçekleşti
Saadettin Yalım Parkı hizmete açıldı
İzmit Belediyesi tarafından Kabaoğlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Saadettin Yalım Parkı hizmete açıldı.
KOCAELİ 27.10.2022, 11:16 27.10.2022, 11:29
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kabaoğlu Mahallesi Melek Sokak Sokak’ta başlattığı Saadettin Yalım Parkı yapım çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, toplam alanı 845 metrekare olan parka, her biri 16 metrekare olan 3 oturma alanı, toplamda 145 metrekare sert zemin ve 700 metrekare yeşil alan çalışması yaptı. Öte yandan piknik alanlarına 3 çatılı piknik masası ve ahşap salıncak yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.