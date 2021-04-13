Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

İzmit Belediyesinin Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği Ruşen Hakkı şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.

Türk edebiyatının ve şiirinin önemli isimlerinden merhum gazeteci-yazar-şair Ruşen Hakkı adına düzenlenen şiir yarışmasının ödül töreni İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Ödül törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Aydili Sanat Derneği Başkanı ve Aydili Dergisi Kurucusu Suat Özdemir, Ruşen Hakkı’nın kızlarından Ülgün Çankaya, gazeteci-şair-yazar Ruhan Odabaş, dernek yöneticiler, belediye birim müdürleri ve davetliler katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, “İzmit’in çınarlarından merhum Ruşen Hakkı’nın vefatının 10. yılı nedeniyle Aydili Sanat Derneği ile beraber güzel bir yarışma düzenledik. Dereceye giren şairlerimizi tebrik ediyorum. Yarışmamıza katılan tüm şairlerimize ise teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir ise yarışmanın düzenlenmesinden emeği geçen İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından 104 başvuru arasından dereceye giren 4 kişiye ödülleri teslim edildi. Yarışmada ‘Sus Şarkıları’ eseriyle birinci olan Özlem Tezcan Dertsiz’e 5 bin TL, ‘Sus Payı Dünya’ eseriyle ikinci olan Aydın Şimşek 3 bin TL, üçüncülüğü paylaşan Çağın Özbilgi ve Özlem Seçkin’e ise 2’şer bin TL ödül verildi.