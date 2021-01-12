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Ruşen Hakkı için uluslararası şiir yarışması

Edebiyat alanının ülke çapında önde gelen isim Ruşen Hakkı, İzmit Belediyesi girişimi ile düzenlenecek uluslararası şiir yarışmasıyla anılacak.

KOCAELİ 12.01.2021, 14:30
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Ruşen Hakkı için uluslararası şiir yarışması

Edebiyat alanının ülke çapında önde gelen isim Ruşen Hakkı, İzmit Belediyesi girişimi ile düzenlenecek uluslararası şiir yarışmasıyla anılacak.

Gazeteci, şair ve yazar Ruşen Hakkı’nın vefatının 10. yılında, İzmit Belediyesi ile bir sanat derneğinin ortaklaşa düzenlediği Ruşen Hakkı Uluslararası Şiir Yarışması’nın lansman toplantısı, önceki gün Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Ruşen Hakkı Uluslararası Şiir Yarışması’nın Lansman Toplantısı’na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, sanat derneği temsilcileri, Ruşen Hakkı’nın kızları Nilgün Sezeralp, Gülgün Çankaya ve eşleri Lütfü Çankaya ile Rıfat Sezeralp ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür katıldı.

Lansman toplantısında konuşan Başkan Hürriyet, “Sanat uygarlığın imzasıysa, İzmit’te o imzayı en güzel atan insanlardan biri de Ruşen Hakkı’dır. Türk edebiyatı ve şiirinin önemli isimlerinden, 2011 yılında 75 yaşında aramızdan ayrılan çok kıymetli gazeteci, şair ve yazar Ruşen Hakkı’yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. İstiyoruz ki bu sene ilk olsun ama bundan sonra geleneksel hale gelsin, tüm ülke çapında hatta uluslararası arenada da yer bulsun. İzmit unutmaz, İzmit unutturmasın” dedi.

Yarışmayı çok önemsediklerini ifade eden Hürriyet, “Ruşen Hakkı’nın sanata, sanatçıya verdiği değeri ve İzmit’e kattığı değeri her platformda anlatılsın, yaşatılsın. Bedenen aramızdan ayrışmış olabilirler ama fikirleri ile düşünceleri ile gelecek nesillerde yaşasın, anlatılsın istiyoruz. İzmit hep sanayi kenti kimliği ile konuşulur, endüstri başkenti kimliği ile konuşulur. İzmit’in sanayi dışında da başka kimliklerin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İzmit’in yetiştirdiği önemli değerleri gerek anarak gerek hatırlatarak, gerekse o değerlerin yapıtlarını, eserlerini öne çıkararak anlatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Hürriyet’in ardından konuşan Ruşen Hakkı’nın kızı Nilgün Sezeralp ise, “Sanat derneği ve İzmit Belediyesine ailem adına teşekkür ediyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Babamın bu kentte birleştirici, yapıcı bir yanı vardı. Bu sadece benim düşüncem değil. Çok özlüyoruz demek ne kadar önemli bilmiyorum, bir büyüğüm öyle söylemişti; ‘Çok seviyorum demek marifet değil, onu herkes sever” şeklinde konuştu.

Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat 2021, sonuçların açıklanması 5 Nisan 2021 ve ödül töreni ise 11 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek. Ruşen Hakkı’nın vefat ettiği 2011 yılından 15 Şubat 2021 tarihine kadar yazılan şiirlerle; yurt dışı dâhil olmak üzere 18 yaşını dolduran herkes yarışmaya katılabilecek. Birincilik ödülü 5 bin lira, ikincilik ödülü 3 bin lira, üçüncülük ödülü 2 bin lira ve üç yapıta seçici kurulu özel ödüller ise yarışma içerisinde yer alacak. Detaylar İzmit Belediyesi sitesinde yer alıyor.
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