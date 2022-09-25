Rumeli ve Balkan lezzetleri İzmitlilerle buluşuyor

Rumeli ve Balkan kültürü ile özdeşleşen pirinçli börek, ekşimikli biber, kifla, baniçka, lütenitsa gibi yöresel lezzetler, her hafta sonu İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde vatandaşlarla buluşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen ve Kocaeli’deki Balkan derneklerinin faydalandığı Balkan Dernekleri Yerleşkesi, geride kalan günler içerisinde Gülümse Kafe’nin bir diğer şubesinin açılmasıyla daha fazla vatandaşın uğrak yeri olmaya başlamıştı. Rumeli ve Balkan kültürünü yaşatmaya çalışan yerleşkede bugün Rumeli ve Balkan kültürüne has yiyeceklerin bulunduğu kahvaltı hizmeti de başlayacak.

İzmitliler, Rumeli ve Balkan kültürü ile özdeşleşen pirinçli börek, ekşimikli biber, kifla, baniçka ve lütenitsa gibi yöresel yiyeceklerle yerleşke içerisindeki Gülümse Kafe şubesinde hazırlanan kahvaltıda buluşabilecek.