"Roller Değişirse" eğlendirirken düşündürecek

Yönetmenliğini Vedat İnce’nin yaptığı, çekimlerinin ise Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yapılacağı "Roller Değişirse" isimli komedi dizisi izleyenleri hem güldürecek hem düşündürecek.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hayata geçecek projede dizinin castı tamamlandı. Komedi türünde olan senaryoda yeni oyuncular yeteneklerini gösterecek. Senaryoda, kadın erkek ilişkilerine farklı boyutlarda bakış açıları katılırken, izlerken eğlendiren eğlendirirken düşündüren bir komedi dizisi olacak.