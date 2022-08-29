Resim tutkusunu sergiye dönüştürdü

Karakalem ustası Hatice Çevik, Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle kişisel karakalem resim sergisini Değirmendere Sanat Evi’nde açtı.

Resim tutkusuna devam etmek için hemşirelik görevinden ayrılan evli ve bir çocuk annesi Hatice Çevik, Gölcük Belediyesi’nin desteği ile kişisel karakalem resim sergisini Değirmendere Sanat Evi’nde açtı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eserler hakkında Çevik’ten bilgi aldı. Sergideki eserleri beğeniyle inceleyen Başkan Sezer, Çevik’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Hemşirelik kariyerini çizimlerle anlattı

Hatice Çevik, Kişisel Karakalem Resim Sergisi’nde ağırlıklı olarak Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçılarının karakalem portrelerine ağırlık verdi. Çevik’in hemşirelik kariyerinin yansıması olarak anatomik çizimlerin de yer aldığı sergi 4 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.