Reels ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli’de Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın sosyal medya hesabından, "Hayatın Baharı Gençlik Peki, Senin Baharın?" sloganıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hayatın Baharı Gençlik Peki, Senin Baharın?" sloganıyla Kartepe Genç Akademi ve liselerde düzenlenen #kartepedebahar temalı ödüllü reels yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen reels yarışmasında teknik ekip ve komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nden Yağmur Koca birinci, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nden Berat Baltakesmez ikinci ve Kartepe Anadolu Lisesi’nden Arda Alangür üçüncü oldu.

“Gençlerimizin gözünden Kartepemizin farklı güzelliklerini gördük”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapmış olduğu konuşmada, “Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlediğimiz yarışmaya gençlerimiz büyük ilgi gösterdi. Gençlerimizin gözünden Kartepemizin farklı güzelliklerini gördük. Bu tür yarışmalarımız devam edecektir. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi.