Ramazan öncesi temizlik çalışmaları

Gebze Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı cami içerisindeki halıları Ramazan öncesi yıkayarak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlıyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Ramazan Ayı öncesi korona virüs salgınını da dikkate alarak temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik şekilde sürdüren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içerisinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.