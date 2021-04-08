Ramazan ayı öncesi Darıca’da fırınlar denetleniyor

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Darıca’da pastane ve fırınlar denetlenirken Belediye Başkan Muzaffer Bıyık da denetlemelere eşlik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen fırın ve pastane denetimlerine katıldı. Özellikle Ramazan ayında çok tüketilen pide ve benzer ürünlerin üretiminin yapıldığı işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilen denetleme faaliyetine nezaret eden Başkan Muzaffer Bıyık’a, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Denetimler kapsamında, gıda üretimi yapan işletmelerde hijyen ve halk sağlığı bakımından incelemeler yapılırken, ruhsat ve diğer resmi evrakın da durumları kontrol edildi.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcamız’da, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde devam eden pide, ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlarımızın denetim çalışmalarına katılarak incelemelerde bulunduk. Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kontrollerde, hijyen ve halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri yerinde görme imkanımız oldu. Tüm şartlara uygun olarak üretim yapan ve gerekli şartlara uyan işletmecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.