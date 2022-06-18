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Rafet El Roman, Trabzonspor için bestelediği şarkıyı ilk kez konserinde söyledi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Trabzonspor için bestelediği Işıl Işıl adlı şarkıyı ilk kez Kocaeli’deki konserinde seslendirdi. Daha önce sosyal medyada yayınlanan ve ilgi gören şarkı, ilk kez bir konserde söylenmiş oldu.

KOCAELİ 18.06.2022, 23:48
Rafet El Roman, Trabzonspor için bestelediği şarkıyı ilk kez konserinde söyledi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Trabzonspor için bestelediği Işıl Işıl adlı şarkıyı ilk kez Kocaeli’deki konserinde seslendirdi. Daha önce sosyal medyada yayınlanan ve ilgi gören şarkı, ilk kez bir konserde söylenmiş oldu.

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, Kocaeli’de düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Sevilen şarkılarıyla konser veren El Roman, seyircileri adeta coşturdu. Konserin en büyük sürprizi ise Trabzonspor üzerinden geldi. Bordo-mavililerin şampiyonluğu sonrası Işıl Işıl adlı şarkıyı besteleyen Rafet El Roman, ilk kez bir konserde şarkıyı sergiledi. Şarkı daha önce sosyal mecralarda büyük ilgi görmesine karşın, bir konserde ilk kez söylenmiş oldu. Kocaeli’de konsere katılan Trabzonspor sevdalıları unutulmaz bir anıya şahit oldu.

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