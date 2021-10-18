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“Radyo’yu Humayun” Kocaelili tiyatroseverleri bekliyor

Kocaeli Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun’u 21 Ekim Perşembe akşamı yapılacak olan ilk gösteriminde Kocaelili tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

KOCAELİ 18.10.2021, 13:28
“Radyo’yu Humayun” Kocaelili tiyatroseverleri bekliyor

Kocaeli Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun’u 21 Ekim Perşembe akşamı yapılacak olan ilk gösteriminde Kocaelili tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz günlerde Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla perdelerini yeniden açmıştı. Pandemi sürecini en güzel şekilde değerlendiren ve Kocaelili tiyatroseverlere birbirinden çeşitli oyunlar hazırlayan Şehir Tiyatroları’nda şimdi de ‘’Radyo-yu Humayun‘’ heyecanı yaşanıyor. Şehir Tiyatroları yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun oyununu, 21 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de sergileyecek.

Oyunun konusu nedir?

Hayri ve Hayrunnisa, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul’da babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser’le mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal alır. Komedi oyunu, iki perdelik gösterim yapacak.

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