Psikolog Budak: "Çocukların kendi kişiliklerini oluşturmalarına izin verin"

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe 2. Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan psikolog ve yazar Beyhan Budak, "Çocuklarımızın kendi kişiliklerini oluşturmaları için anne ve babaların buna izin vermeleri gerekiyor" dedi.

Anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Beyhan Budak, "Bir anda insanların hayatı değişmez. İnsan hayatın adım adım değiştirir. Her şeyi bildiğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Her insanın zayıf noktaları vardır. Kendimize acımasız davranıyoruz. İnsan kendine yönelik körlük yaşamaktadır. İnsan kendisi olmalıdır" dedi.

"Yaşanmamış ömürler insanları hırçınlaştırmaktadır"

İnsanların yaşlandıkça daha öfkeli olduğunu söyleyen Budak, "Yaşanmamış ömürler insanları hırçınlaştırmaktadır. Çocuklar ailesinin içerisinde farklı bir bireydir. Çocuk bir çok sorunun cevabını aramaktadır. Annenin gözünde ki aynadan çocuk kendisini görmektedir. Çocukluk zamanınızda yaşadığınız sorunlar ilerleyen yaşlarda farklı olarak çıkmaktadır. Sevgi, saygı ve güven deposu, bu kavramlar çocuklarda olmalıdır" dedi.

"Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir"

Çocuk kitapları fuarı hakkında da konuşan Budaki "Diğer fuarlara nazaran çocuk kitapları fuarları az yapılmaktadır. Bunun için Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk kitapları fuarı çok kıymetli ve önemlidir. Katılım yoğun olmakla birlikte çok güzel insanlarla tanıştım. Çocuklarımızın kendisine özgü bir kişiliği vardır. Anne ve babalar çocukların kendi kişiliklerini oluşturmalarına izin vermeleri gerekiyor. Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir" ifadelerini kullandı.