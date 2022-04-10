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Profesyonel maçta kadın saha komiserine büyük saygısızlık

TFF 3. Lig’de Belediye Derincespor ile Çankaya FK arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin sportif direktörü, kadın saha komiserine oyuncu değişikliği kartını vermemekte ısrar ederek sahalarda görülmemiş bir olaya imza attı.

KOCAELİ 10.04.2022, 21:52 10.04.2022, 22:18
Profesyonel maçta kadın saha komiserine büyük saygısızlık

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Belediye Derincespor, Ankara ekibi Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk etti. Ev sahibi takım oyuncuları sahaya ’Kadına şiddet insanlık suçudur’ pankartıyla çıktı ve tribünleri dolduran taraftardan büyük alkış aldı. Ancak maç başladıktan sonra müsabakada görevli kadın saha komiserine yapılan saygısızlık tepki topladı. Çankaya FK Sportif Direktörü Hüseyin Murat Daldık’ın yaptığı saygısızlık yüzünden kulübün diğer yöneticileri saha komiseri Sevgi Karadeniz’den özür diledi.

Yöneticinin kadın saha komiserine saygısızlığı

Uzun yıllardır profesyonel liglerde saha komiseri olarak görev yapan Sevgi Karadeniz tüm hazırlıklarını ve kontrollerini yaptıktan sonra maçın başlamasını bekledi. Karşılaşma başladı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarı ev sahibi takımın erken golü sonrası konuk ekip beraberliği yakalamak için oyuncu değişikliğine gitmek istedi. Ardından maçın 55. dakikasında iki oyuncu değiştirmek isteyen Çankaya FK’da yönetici Hüseyin Murat Daldık elindeki oyuncu değişikliği kartlarıyla saha komiseri ve dördüncü hakemin bulunduğu alana yürümeye başladı. Değişiklik kartlarının kendisine verileceğini düşünen saha komiseri Sevgi Karadeniz ise yönetici Daldık’a doğru hareketlenerek kartları almak için elini uzattı. Ancak yönetici Daldık, önce Sevgi Karadeniz’in boynunda asılı olan kartına baktı. Ardından “Sen saha komiserisin. Alanın burası değil. İşini bilmiyorsun. 4. hakem değişiklik kartını alır, sana verir. Sen de değişiklik yaparsın. Talimatnameyi oku" diyerek cevap verdi. Yönetici Daldık, ardından saha komiserini hiçe sayan ifadelerle dördüncü hakem Halil İbrahim Balsatan’a yöneldi ve değişiklik kartlarını ona teslim edeceğini söyledi.

Kadın saha komiserini kaba ifadelerle yok saydı

"Bu zamana kadar size vermekle yanlış yapmışız" diyerek saha komiseri Sevgi Karadeniz’i ve maç organizasyondaki görevini görmezden gelmeyi sürdüren Çankaya FK yöneticisi Hüseyin Murat Daldık’a dördüncü hakem Balsatan ve saha komiseri Karadeniz işleyişini hatırlatmaya çalıştı. Ancak buna rağmen Daldık değişiklik kartlarını dördüncü hakeme verdi ve Sevgi Karadeniz’i kaba hareketlerle yok saydı. Dördüncü hakem Balsatan yönetici Daldık’a "Hocama saygısızlık yapamazsın. Muhatabın benim. Ona yapılan saygısızlığı kendime yapılmış sayarım" diyerek tepki gösterdi. Dördüncü hakeme "Ben size hakaret mi ediyorum. Bir şey mi diyorum" diyen Daldık, tepkili tavırlarla takımının kulübesine döndü. Olayın şokunu yaşayan saha komiseri Karadeniz ve dördüncü hakem Balsatan “Bir de kadına şiddete karşıyız derler. Böyle saygısızlık görmedim” diyerek olayla ilgili birbirleriyle şaşkınlıklarını paylaştı. Takımın sonraki oyuncu değişikliğini ise kulübedeki yardımcı antrenörlerden biri yaptı.

Sevgi Karadeniz: "Yöneticinin yaptığı terbiyesizlikti"

Olayın ardından kendisine yapılanı ’terbiyesizlik’ olarak değerlendiren Sevgi Karadeniz, "Kadına şiddete karşıyız derler ama en büyük şiddeti kendileri uygularlar. Bana yapılan çok büyük saygısızlıktır. Konuk takımın yöneticisi beyefendi ısrarla oyuncu değişiklik kartını bana vermek istemediğini ve dördüncü hakeme vermek istediğini söyledi. Kuralları ve işleyişi anlatmak istedim fakat ’Bu zamana kadar size vermekle hata etmişiz. İşini bilmiyorsun. Size değil, dördüncü hakeme vereceğim. Talimatı oku’ diyerek ısrarcı oldu. Tatsızlığın büyümesini istemedim fakat çok rahatsız ediciydi. Herkesin birbirine saygı duyması ve kurallara uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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