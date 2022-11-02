POMEM sınavı hazırlık kursunda kayıtlar başladı

Gölcük Belediyesi’nin polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için açtığı ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursunda yeni dönem kayıtları başlıyor.

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından düzenlenen ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’nda eğitim alan adaylardan bugüne kadar 30’u sınavı kazanarak polis olmaya hak kazanmıştı. İlçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin, hayallerine ulaşmasına katkı sunan ücretsiz kursta, 29. dönem kayıtları ise başladı.

Kursta eğitimler kayıtların tamamlanmasının ardından belirlenecek programa göre başlayacak.